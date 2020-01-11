Кьяртанссон и Денисов покинули «Рубин» Игроки пополнили казанский клуб летом 2019 года.

Официальный сайт казанского «Рубина» объявил об уходе из команды нападающий Видара Кьяртанссона и защитника Виталия Денисова.

29-летний исландец был взят в аренду у «Ростова» перед началом сезона. В этом сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В своей карьере он играл за такие команды, как «Хаммарбю», «Мальме», «Маккаби» и «Волеренга». За национальную сборную он сыграл в 24 матчах (3 гола).

Что касается Денисова, то 32-летний защитник пришел в команду летом 2019 года в статусе свободного агента. На его счету восемь матчей в РПЛ, где он заработал две желтые карточки. Ранее он выступал за «Днепр», «Локомотив» и «Крылья Советов». За сборную Узбекистана он провел 72 матча (1 гол).

На данный момент «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.