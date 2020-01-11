«Интер» продолжит переговоры по переходу Эриксена Датчанин может переехать в Италию летом.

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«Интер» продолжит переговоры по подписанию контракта с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном, сообщает Sky Sports.

В пятницу в Милане состоялась первая встреча агента 27-летнего датчанина с представителями «нерадзурри». Во время общения сторона игрока получила первое предложение со стороны клуба о подписании контракта. По итогам переговоров было принято решение об их продолжении.

Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом он имеет право вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось о том, что «Интер» планирует подписать Эриксена летом на правах свободного агента.

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. За это время он провел за команду 301 матч, в которых забил 69 голов и сделал 89 результативных передач.