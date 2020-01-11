Поляков стал тренером вратарей в «Торпедо» На счету Полякова 18 матчей в составе сборной Узбекистана.

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Официальный сайт московского «Торпедо» объявил о том, что 45-летний Алексей Поляков был утвержден на должность тренера вратарей клуба. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

– Эмоции самые положительные. Спасибо руководству клуба за приглашение. Я приложу все силы, чтобы оправдать доверие и помочь команде добиться положительного результата. Будем работать! – сказал Поляков.

Отметим, что Поляков завершил игровую карьеру в 2012 году. Он выступал за такие команды, как «Салют», «Нефтехимик», «Локомотив», «Крылья Советов», «Томь» и «Луч». За сборную Узбекистана голкипер провел 18 встреч.

Поляков был тренером вратарей в «Локомотиве», «Локомотиве-2» и «Казанке».