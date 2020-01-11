«Локомотив» интересуется нападающим сборной Японии Такума Асано выступает за «Партизан» за 2019 года.

«Локомотив» заинтересовался 25-летним нападающим «Партизана» и сборной Японии Такумой Асано, сообщает Betting Insider.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Отметим, что 25-летний игрок перешел в «Партизан» летом 2019 года из лондонского «Арсенала» за один миллион евро. Ранее он выступал в таких командах, как «Ганновер» и «Штутгарт». Всего за свою карьеру нападающий сыграл 183 игры, отметившись 40 забитыми мячами и 24 ассистами.

В этом сезоне на счету японца 25 матчей, в которых он забил шесть голов и отдал три результативные передачи. За национальную сборную Асано провел 20 встреч (4 гола).

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,7 миллионов евро.