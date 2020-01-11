«Кристал Пэлас» поделил очки с «Арсеналом»

«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 22-го тура АПЛ.

Первый гол был забит в первом тайме усилиями нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга (14-я минута). Во второй половине встречи хозяева смогли сравнять счет – форвард Джордан Айю поразил ворота Бернда Лено на 54-й минуте игры.

Отметим, что на 67-й минуте Обамеянг был удален за фол на полузащитнике Максе Майере.

«Арсенал» набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» идет на девятой строчке (29 очков).

В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Шеффилд Юнайтед», а «орлы» отправятся в гости к «Манчестер Сити».

АПЛ

22-й тур

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:1 (0:1)

Голы: Айю, 54 – Обамеянг, 12

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Ридевальд, Кэхилл, Томкинс, Келли, Маккарти, Куяте, Макартур, Заа, Дж. Айю, Майер (Тосун, 68)

«Арсенал»: Лено, Колашинац, Давид Луиз, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Озил (Мартинелли, 70), Джака, Торрейра (Гендузи, 46), Пепе, Ляказетт (Нельсон, 90+2), Обамеянг

Предупреждение: Пепе, 44. Мэйтленд-Найлз, 51. Маккарти, 71. Томкинс, 85, Ляказетт, 90

Удаление: Обамеянг, 67