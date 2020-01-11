«Лестер» дома проиграл «Саутгемптону»

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Матч 22-го тура чемпионата АПЛ «Лестер» – «Саутгемптон» завершился со счетом 1:2.

Бельгиец Деннис Прат вывел «Лестер» вперед уже на 14-й минуте, однако в итоге команда Брендана Роджерса даже очка не получила. Стюарт Армстронг быстро восстановил равновесие, метко пробив с левой спустя пять минут после гола Прата, а на 81-й Дэнни Ингз вывел гостей вперед.

На 89-й Джонни Эванс головой направил мяч в ворота «Саутгемптона» после штрафного Джеймса Мэдисона, однако рефери Ли Мейсон аннулировал этот гол «Лестера», зафиксировав офсайд при помощи VAR.

«Лестер» пока занимает второе место, набрав 45 очков в 22 матчах, однако ближайший преследователь «лис» свою встречу еще не провел. Завтра 12 января «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой». От «Ливерпуля», сыгравшего 20 игр, «Лестер» отстает уже на 13 очков.

«Саутгемптон» идет на 12-месте с 28 очками.

18 января «Саутгемптон» примет «Вулверхэмптон». «Лестер» 19 января сыграет в гостях с «Бернли».

АПЛ. 22-й тур

«Лестер» – «Саутгемптон» – 1:2 (1:1)

Голы: Прат, 14 – Армстронг, 19; Ингз, 81

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Чоудури, Прат (Тилеманс, 77), Барнс (Ихеаначо, 58), Мэддисон, Перес (Грэй, 67), Варди

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Соареш, Беднарек, Бертран, Редмонд (Ромеу, 90), Хейбьерг, Армстронг (Дженепо, 78), Уорд-Проуз, Ингз, Лонг (Адамс, 78)

Предупреждения: Армстронг, 16; Хейбьерг, 72; Ингз, 81