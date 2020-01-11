«Лацио» обыграл «Наполи» благодарю голу Иммобиле, одержав 10-ю победу кряду

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В игре 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» сыграл на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 83-й минуте. Вратарь неаполитанцев Давид Оспина допустил грубую ошибку, затеяв ненужную возню с мячом. Лучший снайпер римлян Чиро Иммобиле отобрал мяч у колумбийца в штрафной «Наполи» и направил мяч в сетку ударом с разворота.

Римский клуб одолел неаполитанцев впервые с 31 мая 2015 года, когда выиграл в гостях со счетом 4:2. После этого соперники провели в серии А восемь матчей, в которых были зафиксированы семь побед «Наполи» и одна ничья.

Команда Симоне Индзаги одержала 10-ю победу кряду и занимает в турнирной таблице третье место, набрав 42 очка в 18 играх.

«Наполи» располагается на девятой позиции с 24 очками после 19 игр.

18 января «Лацио» примет «Сампдорию», а «Наполи» сыграет дома с «Фиорентиной».

Серия А. 19-й тур

«Лацио» – «Наполи» – 1:0 (0:0)

Гол: Иммобиле, 82

«Лацио»: Стракоша, Раду, Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Лейва (Бериша, 81), Лулич, Луис Альберто (Хони Родригес, 90), Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Катальди, 64)

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье (Лосано, 90+1), Аллан (Льоренте, 84), Кальехон (Элмаз, 88), Милик

Предупреждения: Лаццари, 27; Лулич, 41 – Манолас, 38; Мариу Руй, 85