Эриксен договорился о контракте с «Интером» «Тоттенхэм» надеется получить за датчанина 20 миллионов евро.

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Итальянская La Gazzetta dello Sport утверждает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен и миланский «Интер» согласовали условия контракта. Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года и переход может состояться в ближайшее время.

В то же время итальянские журналисты отмечают, что «Интеру» еще только предстоит обсудить с «Тоттенхэмом» сумму отступных. Лондонцы хотели бы заработать на уходе Эриксена 20 млн евро, в то время как миланцы надеются сбить цену.

Напомним, что ранее Эриксен отверг предложения руководства «Тоттенхэма» начать переговоры о новом контракте и может покинуть клуб 30 июня в качестве свободного агента. Январское трансферное окно – последняя возможность для лондонцев заработать на расставании с датским футболистом.

Кристиан выступает за «шпор» с августа 2013 года, когда его купили у «Аякса» за 13,5 млн евро. В нынешнем сезоне на счету Эриксена 18 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи в АПЛ.