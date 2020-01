Бабел вернулся в «Аякс» спустя шесть с половиной лет

Турецкий «Галатсасарай» согласился отпустить в аренду в голландский «Аякс» 33-летнего нападающего сборной Нидерландов Райана Бабела. Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

Клубы из Стамбула и Амстердама согласовали договор аренды, по которому «Галатасарай» за полгода заработает 1,55 млн евро. Ранее Бабел выступал за «Аякс» в начале карьеры с 2004 по 2007 годы (до перехода в «Ливерпуль») и в сезоне-2012/13. В сумме на его счету 89 матчей и 18 голов в составе амстердамцев в чемпионате Голландии.

В «Галатасарай» Райан перебрался из лондонского «Фулхэма» в июле прошлого года в качестве свободного агента. В 15 матчах чемпионата Турции нынешнего сезона голландец сыграл 15 матчей, забив пять голов и сделав одну результативную передачу.

«Аякс» лидирует в чемпионате Голландии, опережая после 18 туров на три очка АЗ из Алкмара.

«Галатасарай» после первого круга чемпионата Турции находится лишь на седьмом месте. От лидера турецкой Суперлиги «Сивасспора» после 17 туров стамбульский гранд отстает на 10 очков.

✘✘✗…🖋

Here to write the third chapter. #BackToTheFuture pic.twitter.com/4vC2OT6VfH