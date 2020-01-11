Жозе Моуринью: Мы получили меньше, чем заслуживали

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:1. Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью назвал «Ливерпуль» лучшей командой мира, но при этом отметил, что «Тоттенхэм» не заслуживал поражения.

«Это футбол. Иногда ты получаешь больше, чем заслуживаешь, а иногда – меньше, – сказал португалец в интервью телеканалу BBC. – Это именно тот случай, когда мы ничего не получили, хотя чего-то определенно заслуживали. Сегодня лучшая команда мира играла против команды, которая находится в сложной ситуации из-за травм. Ребята сыграли фантастично, когда мы пытались изменить ход игры и создать проблемы.

Я не смотрел повтор гола, и не знаю была ли там игра рукой. Но я уверен на 200 процентов в том, что перед голом «Ливерпуля» должны были вбрасывать аут мы, а не они. Это я видел, а потому я расстроен решением VAR».

«Тоттенхэм» занимает восьмое место, набрав 30 очков в 22 турах. От зоны Лиги чемпионов команда Моуринью отстает на 9 очков. Четвертую строчку в данный момент занимает «Челси».

18 января «шпоры» сыграют в гостях с «Уотфордом».