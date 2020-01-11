Юрген Клопп: Я не считаю, что 20 побед в 21 матче – это что-то особенное, титул мы еще не выиграли - Советский спорт
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11 января 2020 23:57ФутболШарафудинов Виктор

Юрген Клопп: Я не считаю, что 20 побед в 21 матче – это что-то особенное, титул мы еще не выиграли

Главный тренер «Ливерпуля» пообщался с журналистами после победы над «Тоттенхэмом».

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» одолел в гостях «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Сыграв в чемпионате Англии 21 матч, команда Юргена Клоппа одержала 20 побед, всего один раз сыграв вничью (1:1 в гостях у «Манчестер Юнайтед» 20 октября). 61 очко после 21 встречи – это новый рекорд чемпионатов большой европейской пятерки, однако немецкий тренер ливерпульцев, не считает небывалое достижение чем-либо особенным, поскольку за хороший старт трофеев не дают.

Вот, что рассказал Клопп в интервью BBC:

«Говорите мы установили новый рекорд лучших лиг Европы, выиграв 20 матчей из 21? Я не думаю, что это что-то особенное. Когда тебе вручают трофей, ты понимаешь, что дело сделано. Но до этого момента нужно бороться. Это всего лишь старт и ничего больше. Нам нужно продолжать побеждать, потому что наши соперники очень сильны. Пеп Гвардиола не сдастся.

Сегодня победа досталась нам с огромным трудом, поскольку мы не смогли быстро обезопасить наш успех. К тому моменту, когда мы открыли счет, «Ливерпуль» уже должен был выигрывать 2:0. Если ваш соперник такая сильная команда как «Тоттенхэм», и вы не закрываете вопрос о победителе, проблемы обязательно будут. Благодаря Алиссону все выглядит так, словно мы победили легко, но это не то, чего мы хотели».

В следующем туре 19 января «Ливерпуль» примет у себя дома «Манчестер Юнайтед».

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