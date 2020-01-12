Симоне Индзаги: Не думал, что «Лацио» выиграет 10 матчей подряд

В матче 19-го тура «Лацио» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Благодаря единственному голу своего лучшего бомбардира Чиро Иммобиле римская команда одержала уже десятую победу кряду в нынешнем чемпионате, и это стало новым рекордом «Лацио».

Девять встреч серии А подряд римляне выиграли в сезоне-1998/99 под руководством шведа Свена-Йорана Эрикссона. Нынешний тренер «Лацио» Симоне Индзаги говорит, что даже не думал о том, что нынешнему поколению бело-голубых удастся превзойти то достижение.

«Все происходящее является следствием предсезонной работы, которую я считаю замечательной, – цитирует Индзаги Sky Sport Italia. – Мы начинали с того, что теряли очки в чемпионате и Лиге Европы, но продолжали играть в свой футбол и делать то, что обсуждали на тренировках.

Я не думал, что мы выиграем 10 матчей подряд, но я видел хорошие знаки! На протяжении трех последних месяцев я хвалил игроков и постоянно говорил, что нужно сосредоточиться на следующем матче. Этот посыл остается неизменным.

В прежние годы «Лацио» был близок к достижению своих задач на сезон и оступался лишь в самом конце. Например, когда упускал путевку в Лигу чемпионов в самом последнем туре.

Сегодня в первом тайме мы действовали лучше, а после перерыва «Наполи» прибавил. Так что это был равный матч, и все решил один гол. У «Наполи» есть кое-какие проблемы, но это все еще сильная и талантливая команда, и эту победу не стоит воспринимать как нечто будничное».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» занимает третье место. В 18 встречах римляне набрали 45 очков. В следующем туре 18 января команда Индзаги сыграет дома с «Сампдорией».