«Интер» сыграл вничью с «Аталантой»

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Игра 19-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Аталанта» завершилась вничью 1:1.

Миланцы вышли вперед уже на четвертой минуте, когда после передачи Ромелу Лукаку отличился Лаутаро Мартинес, однако на 75-й гостям из Бергамо удалось отыграться. После навеса с правого фланга Руслан Малиновский в борьбе с Диего Годином протолкнул мяч в сторону Робина Гозенса, и немецкий защитник «Аталанты» направил мяч в сетку ворот миланцев.

На 88-й минуте украинский полузащитник гостей Малиновский еще и пенальти заработал, вынудив сфолить Алессандро Бастони, но пенальти бергамцы не реализовали. Словенский вратарь Самир Ханданович парировал удар с «точки» в исполнении колумбийца Луиса Муриэля.

Несмотря на ничейный результат «Интер» все равно вышел на первое место. В 19 матчах команда Антонио Конте набрала 46 очков. Однако «Ювентус» может опередить сине-черных, если обыграет в гостях «Рому». Игра в итальянской столице состоится вечером 12 января и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Аталанта» вышла на четвертое место, набрав 35 очков в 19 турах. Команда Джан Пьеро Гасперини опережает «Рому» по разнице мячей.

19 января «Интер» сыграет в гостях с «Лечче». «Аталанта» 20 января примет СПАЛ.