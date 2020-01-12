Дженнаро Гаттузо: Не вините Оспину, он делал то, что я просил Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение от «Лацио».

В 19-м туре чемпионата Италии «Наполи» в Риме проиграл «Лацио» со счетом 0:1. Все решил гол, который на 82-й минуте забил Чиро Иммобиле после грубой ошибки вратаря неаполитанцев Давида Оспины.

После игры главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо призвал не винить колумбийского голкипера, поскольку тот исполнял его установку – не выбивать мяч в аут, а стремиться сделать передачу своим.

«Я просил команду по возможности использовать вратаря, как дополнительную пару ног и не бояться делать передачи назад, – сказал Гаттузо в интервью Sky Sport Italia. – Я не могу злиться на Оспину, поскольку он делал то, что я просил. Я бы разозлился, если бы он просто выбил мяч куда-нибудь на трибуну. Я считаю, что вратарь – это дополнительный полевой игрок, и он должен начинать атаки. Люди замечают только ошибки, а не те 20 случаев, когда передачи вратаря привели к быстрому переходу в наступление или же сняли напряжение с нашей обороны.

С тех пор, как я начал работать с командой, мы пропустили несколько нелепых голов, но я вижу позитивные шаги вперед. Я вижу, что команда начинает играть так, как я хочу, а потому отмечу, что мы идем в верном направлении».

Нам нужна серия положительных результатов, чтобы вернуть себе уверенность. В данный момент мы слишком много думаем прежде, чем что-либо сделать. Это идет во вред».

«Наполи» занимает девятое место с 24 очками после 19 игр. 18 января команда Гаттузо сыграет дома с «Фиорентиной».