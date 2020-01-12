Хави: Я мечтаю о работе тренером в «Барселоне», но я должен уважать контракт с «Аль-Саддом» Бывшего полузащитника каталонцев пророчат в преемники Вальверде.

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Поражение «Барселоны» от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании породило разговоры о скором увольнении главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. Испанская пресса писала о том, что в июне (или даже в ближайшее время) сменить Вальверде в тренерском штабе каталонского клуба может 39-летний Хави, который в данный момент тренирует чемпиона Катара «Аль-Садд».

В интервью испанской газете Marca бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании заявил о том, что не планирует в ближайшее время возвращаться на родину.

«Я не могу скрывать того, что я мечтаю о том, чтобы тренировать «Барселону», – заявил Хави. – Я много раз говорил об этом в прошлом, и ничего не изменилось. Клуб всегда будет в моем сердце, но я сосредоточен на работе в «Аль-Садде». Я действительно встречался в Дохе со спортивным директором «Барсы» Абидалем, но в этом нет ничего удивительного, ведь Эрик – мой друг. Я очень уважаю и «Барселону» и Эрнесто Вальверде. С Абидалем мы говорили о многом, но я сосредоточен на своих обязанностях здесь в Катаре».

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 годы, став рекордсменом по количеству матчей за клуб (767). В 2015-м он перешел в катарский «Аль-Садд», где и завершил карьеру футболиста в мае прошлого года. Почти сразу же после этого испанец был назначен главным тренером катарского чемпиона, подписав контракт до лета 2021 года.

В данный момент команда Хави занимает третье место в чемпионате, набрав 21 очко в 11 матчах. От лидирующего «Аль-Духаиля» «Аль-Садд» отстает на девять очков, но при этом сыграл на одну игру меньше.