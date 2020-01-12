Хави: Я мечтаю о работе тренером в «Барселоне», но я должен уважать контракт с «Аль-Саддом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 января 2020 01:38ФутболШарафудинов Виктор

Хави: Я мечтаю о работе тренером в «Барселоне», но я должен уважать контракт с «Аль-Саддом»

Бывшего полузащитника каталонцев пророчат в преемники Вальверде.

Поражение «Барселоны» от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании породило разговоры о скором увольнении главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. Испанская пресса писала о том, что в июне (или даже в ближайшее время) сменить Вальверде в тренерском штабе каталонского клуба может 39-летний Хави, который в данный момент тренирует чемпиона Катара «Аль-Садд».

В интервью испанской газете Marca бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании заявил о том, что не планирует в ближайшее время возвращаться на родину.

«Я не могу скрывать того, что я мечтаю о том, чтобы тренировать «Барселону», – заявил Хави. – Я много раз говорил об этом в прошлом, и ничего не изменилось. Клуб всегда будет в моем сердце, но я сосредоточен на работе в «Аль-Садде». Я действительно встречался в Дохе со спортивным директором «Барсы» Абидалем, но в этом нет ничего удивительного, ведь Эрик – мой друг. Я очень уважаю и «Барселону» и Эрнесто Вальверде. С Абидалем мы говорили о многом, но я сосредоточен на своих обязанностях здесь в Катаре».

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 годы, став рекордсменом по количеству матчей за клуб (767). В 2015-м он перешел в катарский «Аль-Садд», где и завершил карьеру футболиста в мае прошлого года. Почти сразу же после этого испанец был назначен главным тренером катарского чемпиона, подписав контракт до лета 2021 года.

В данный момент команда Хави занимает третье место в чемпионате, набрав 21 очко в 11 матчах. От лидирующего «Аль-Духаиля» «Аль-Садд» отстает на девять очков, но при этом сыграл на одну игру меньше.

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте Россия не смогла выйти в финал ATP Cup
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко Игорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37). 10.01.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте Россия не смогла выйти в финал ATP Cup
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России – дефект восприятия Обозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт – стоит в стороне. 07.01.2020 16:00 Хоккей Андронов Алексей
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
02:01 Футбол Антонио Конте: «Интер» сделал все возможное
01:38 Футбол Хави: Я мечтаю о работе тренером в «Барселоне», но я должен уважать контракт с «Аль-Саддом»
01:16 Футбол «Малага» уволила Виктора Санчеса из-за интимного видео
00:55 Футбол Дженнаро Гаттузо: Не вините Оспину, он делал то, что я просил
00:40 Футбол «Интер» сыграл вничью с «Аталантой»
00:18 Футбол Симоне Индзаги: Не думал, что «Лацио» выиграет 10 матчей подряд
23:57 Футбол Юрген Клопп: Я не считаю, что 20 побед в 21 матче – это что-то особенное, титул мы еще не выиграли
23:38 Футбол Жозе Моуринью: Мы получили меньше, чем заслуживали
23:25 «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, набрав 104 очка в 38 матчах
23:13 Футбол Кейн успешно перенес операцию (фото)
23:05 Футбол Бабел вернулся в «Аякс» спустя шесть с половиной лет
22:51 Фехтование Рапиристка Дериглазова выиграла золото на этапе Кубка мира в Польше
22:38 Футбол Эриксен договорился о контракте с «Интером»
22:24 Футбол Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тотенхэмом», выигрышная серия «красных» длится 12 туров
22:05 Футбол Агент Игнатьева Агузаров назвал бредом слухи о том, что форвард употребляет кокаин
21:53 Футбол «Лацио» обыграл «Наполи» благодарю голу Иммобиле, одержав 10-ю победу кряду
21:35 Футбол «Лион» в гостях одержал волевую победу над «Бордо»
21:22 Фигурное катание Хавронина и Чиризано лидируют в танцах на льду, Синицына вторая после короткой программы
21:06 Конькобежный спорт Юсков выиграл бронзу чемпионата Европы на дистанции 5000 метров
20:55 Теннис Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP
Росреестр берет деньги за услуги, не оказывает их и не отдает оплату обратно
Власти Волгограда не замечают в Банковском переулке уродующей город стройки
Очереди в БСМП и гибель полицейского: как начался 2020 год в Карелии
В Оренбуржье зарегистрировали первый случай свиного гриппа
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика