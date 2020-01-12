Антонио Конте: «Интер» сделал все возможное Главный тренер миланцев прокомментировал ничью с «Аталантой».

В домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» миланский «Интер» вел в счете с четвертой минуты, однако в итоге был близок к тому, чтобы проиграть. Робин Гозенс восстановил равновесие на 75-й минуте, а на 88-й гости получили право на пенальти. Миланскую команду спас от поражение вратарь Самир Ханданович, парировав 11-метровый Луиса Муриэля.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте объясняет неудачную игру кадровыми проблемами.

«Мы проводим важные январские матчи без четырех больших игроков, и это большая потеря, – сказал Конте в интервью DAZN Italy. – «Аталанта» играет удивительно энергично, интенсивно и агрессивно, и тот факт, что мы их сдерживали, впечатляет сам по себе. Не забывайте, что в прошлом сезоне «Аталанта» финишировала выше «Интера». Они очень сильны, и сегодня мы сделали все возможное, чтобы победить. У нас незаурядные игроки, и я надеюсь, что все будут в строю, поскольку отсутствие даже двух основных игроков создает сложности. Николо Барелла был дисквалифицирован, у Матиаса Весино проблемы с коленом. Вдобавок я еще только пытаюсь помочь Алексису Санчесу вернуть оптимальную форму. С моей точки зрения, мы делаем все возможное в сложной ситуации. С «Аталантой» один и тот же тренер работает уже четыре года, и они покупали игроков, которые подходят под их стиль футбола. Мы же провели вместе лишь шесть месяцев».

В данный момент «Интер» занимает первое место в серии А, набрав 46 очков в 19 играх. У «Ювентуса» 45 очков, однако туринцам еще только предстоит провести свой матч 19-го тура.

Сегодня 12 января «Старая синьора» сыграет в гостях с «Ромой». Игра на «Стадио Олимпико» начнется в 22:45 по московскому времени.

«Интер» свой следующий матч проведет 19 января в гостях у «Лечче».