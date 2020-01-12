Златан Ибрагимович: Мне нужно время, чтобы обрести оптимальную форму Форвард забил первый гол после возвращения в «Милан».

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после матча против «Кальяри».

«Для нападающего важно попадать в цель. Иногда это получается, иногда нет. Я ошибся несколько раз в начале игры, но мне нужно время, чтобы обрести оптимальную форму. Мой разум все еще острый, а тело последует за ним. Сегодня мы победили и должны продолжать работать, и тогда удача повернется к нам лицом», - приводит слова Ибрагимовича Sky Sports Italia.

Напомним, вчера футболисты «Милана» одержали гостевую победу над «Кальяри» в матче 19-го тура чемпионата Италии (2:0). В составе победителей голами отметились Рафаэл Леау и Ибрагимович. Швед забил свой первый гол после возвращения в клуб.

После этой игры «Милан», набрав 25 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. В следующем матче 19 января «Милан» сыграет дома против «Удинезе».