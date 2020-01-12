Мертенс может перейти в «Рому» Летом нападающий станет свободным агентом.

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Форвард «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Роме».

Контракт игрока с неаполитанским клубом заканчивается летом 2020 года, и римский клуб рассчитывает подписать бельгийца бесплатно, сообщает Corriere dello Sport.

Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

В активе игрока 18 забитых мячей в 90 матчах в составе сборной Бельгии.