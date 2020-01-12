Мертенс может перейти в «Рому» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 января 2020 09:14ФутболНечаев Юрий

Мертенс может перейти в «Рому»

Летом нападающий станет свободным агентом.

Форвард «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Роме».

Контракт игрока с неаполитанским клубом заканчивается летом 2020 года, и римский клуб рассчитывает подписать бельгийца бесплатно, сообщает Corriere dello Sport.

Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

В активе игрока 18 забитых мячей в 90 матчах в составе сборной Бельгии.

Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я Кристина Резцова: Была злость за свою работу на рубеже
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко Игорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37). 10.01.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломаться Капитан молодежной сборной России поделился впечатлениями от МЧМ-2020. 07.01.2020 14:30 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Артемий Панарин: Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого Александр Романов: Мы должны были выигрывать Игорь Ларионов: У нас получился неплохой баланс с Брагиным
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России – дефект восприятия Обозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт – стоит в стороне. 07.01.2020 16:00 Хоккей Андронов Алексей
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
«Летучие мыши» не ловят мышей. «Реал» победил «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании «Королевский клуб» не смутил даже новый формат турнира, когда вместо одного матча за трофей пришлось играть два. Тони Кроос забил с углового, и подопечные Зинедина Зидана легко расправились с командой Дениса Черышева и ждут соперника по финалу Суперкубка. 09.01.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар
Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Новости
09:57 ММА Андрей Орловский: Мне кажется, Емельяненко ненастоящий, фейковый
09:40 Теннис Плишкова стала победительницей турнира в Брисбене
09:27 Хоккей «Даллас» проиграл «Сан-Хосе», Худобин отразил 24 броска
09:14 Футбол Мертенс может перейти в «Рому»
08:59 Футбол Гари Невилл: Не вижу никого, кто сейчас мог бы остановить «Ливерпуль»
08:46 Футбол Златан Ибрагимович: Мне нужно время, чтобы обрести оптимальную форму
08:30 Футбол Тарасов прибыл на медосмотр «Рубина»
08:16 Хоккей Нападающий «Филадельфии» Воробьев не вернется в КХЛ
07:55 Хоккей Главный тренер «Монреаля»: Ковальчук выполняет все, что мы от него хотим
07:46 Футбол Дик Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд»
07:31 Хоккей «Айлендерс» в овертайме уступили «Бостону», Варламов отразил 30 бросков (видео)
07:17 Хоккей Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме
06:57 Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс», Барбашев набрал два очка (видео)
06:42 Хоккей Гол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Оттавой» (видео)
06:28 Хоккей Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Вашингтон» (видео)
06:11 Хоккей «Тампа» победила «Филадельфию», Василевский отразил все 23 броска (видео)
02:01 Футбол Антонио Конте: «Интер» сделал все возможное
01:38 Футбол Хави: Я мечтаю о работе тренером в «Барселоне», но я должен уважать контракт с «Аль-Саддом»
01:16 Футбол «Малага» уволила Виктора Санчеса из-за интимного видео
00:55 Футбол Дженнаро Гаттузо: Не вините Оспину, он делал то, что я просил
Как провели новогодние выходные тагильские випы
Программу для определения вреда от загрязнения водоемов создали в Ростове
Депутат Заксобрания Омской области обратился в СКР по поводу выбросов
Нижегородская область направила программу модернизации поликлиник в минздрав РФ
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика