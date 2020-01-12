Веретенников будет помогать Слуцкому в «Рубине» Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

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Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников включен в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Веретенников известен, прежде всего, как футболист «Ротора». В составе волгоградского клуба он дважды выигрывал серебряные медали чемпионата России и выходил в финал кубка страны.

Бывший форвард является лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата России (143 гола).

В 2019 году специалист возглавлял «Ротор-2». В декабре он покинул свой пост по собственному желанию.

Напомним, в декабре Слуцкий подписал 5-летний контракт с «Рубином». В текущем сезоне чемпионата России казанцы занимают 13-место в турнирной таблице. После 19 туров в активе команды 19 очков.

1 марта «Рубин» сыграет в гостях с «Тамбовом».