Донни ван де Бек: В этом сезоне я точно останусь в «Аяксе» 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Полузащитник «Аякса» и сборной Голландии Донни ван де Бек рассказал о своем будущем.

«Говорил это ранее и скажу снова: в этом сезоне я останусь в «Аяксе». Возможно, в следующем тоже. Слухи о «Реале» или «Манчестер Юнайтед» - хороший знак, но сейчас это неважно», - сказал ван де Бек в интервью Fox Sports.

Ван де Бек является воспитанником «Аякса». В текущем сезоне он провел за клуб 26 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Полузащитник провел девять матчей в составе сборной Голландии.