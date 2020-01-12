Йордан Осорио: В «Зените» мне нравится, я хотел бы остаться Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, что хотел бы остаться в «Зените» по окончании аренды.

- Перерыв в чемпионате, конечно, нужен, потому что с семьей я почти не вижусь. И хочется провести время с близкими. Но если было бы нужно играть, я бы без проблем играл.

У нас есть 10 очков отрыва. Но наши соперники тоже хорошо готовятся к возобновлению сезона. Так что расслабляться нельзя.

По контракту пока не общался. До конца сезона у меня аренда в «Зените». А дальше будет видно. Но в «Зените» мне нравится. И я хотел бы остаться», - передает слова Осорио Sport24.ru.

Напомним, что Осорио перешел в «Зенит» из «Порту» на правах аренды в августе 2019 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 9 матчах во всех турнирах.