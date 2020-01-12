Дуглас Сантос: Дома ко мне были вопросы, хочу ли я играть за «Васко да Гама» Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментируйте информацию о возможном переходе в «Васко да Гама».

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— Как прокомментируйте информацию, что вас хотел купить «Васко да Гама»?

— Там, где я живу в Бразилии, много фанатов «Васко» и «Фламенго». Поэтому дома ко мне были вопросы, хочу ли я играть за «Васко». Но я всего 5 месяцев в «Зените». Игрок этой команды. Мое желание — продолжать карьеру здесь.

— Пережили уже историю с Лигой чемпионов? Или это будет с вами до осени?

— Мы очень хотели выйти дальше, выполнить задачу. Все, что требуется сейчас, оставить эту неудачу в прошлом. И двигаться дальше.

— Как не растерять преимущество в 10 очков в чемпионате?

— Мы должны делать до последнего тура то, что делали ранее. Набирать очки, стараться побеждать в каждом матче, - передает слова Сантоса «Матч ТВ».

Добавим, что после 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги.