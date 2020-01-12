Фрэнк Лэмпард: Футбол, который «Челси» продемонстрировал в матче с «Бернли», был великолепным - Советский спорт
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12 января 2020 13:59ФутболНечаев Юрий

Фрэнк Лэмпард: Футбол, который «Челси» продемонстрировал в матче с «Бернли», был великолепным

Лондонцы не проигрывают на протяжении трех матчей АПЛ кряду.

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард не скрывал своего удовлетворения игрой команды в матче против «Бернли».

«Это была одна из лучших наших домашних игр в этом сезоне. Футбол, который мы продемонстрировали в матче с „Бернли“, был великолепным. Мы были на высоте с первых минут. Два гола в первом тайме сразу изменили облик игры. Я наслаждался игрой подопечных», - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, вчера «Челси» обыграл «Бернли» в рамках 22-го тура АПЛ со счетом 3:0.

«Челси» набрал 39 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Бернли» с 24 очками занимает 15-ю строчку.

В следующем матче подопечные Лэмпарда сыграют в гостях против «Ньюкасла» 18 января, а »Бернли» дома примет «Лестер» 19 января.

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