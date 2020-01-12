Себастьян Дриусси: Давно хотел сфотографироваться с Неймаром Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал об отпуске в Уругвае и совместной фотографии с Неймаром.

— Вы отдыхали в Уругвае. Почему решили туда поехать?

— Это место называется Пунта-дель-Эсте, там обалденные пляжи, многие аргентинцы ездят туда на каникулы. Вместе с моим агентом и семьей жены встретили там Новый год. Было чудесно.

— Расскажите о совместной фотографии с Неймаром.

— У Луиса Суареса была свадьба там же, в Пунто-дель-Эсте, и мы с Неймаром жили в одном отеле, на одном этаже. Я попросил Лео Паредеса о помощи, он поговорил с Неймаром — и тот сфотографировался со мной и дочкой. Мне давно этого хотелось, - приводит слова форварда пресс-служба клуба.

Ранее нападающий подтвердил, что со стороны «Интер Майами».