Хави отказался возглавить «Барселону» в январе

Как сообщает испанская Marca, 39-летний специалист ответил «нет» на предложение «Барсы» взять бразды правления командой, но вероятно, подпишет контракт с испанским клубом в следующем июне или в июне 2021 года.
Напомним, что поражение «Барселоны» от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании породило разговоры о скором увольнении главного тренера «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде. Испанская пресса писала о том, что в ближайшее время сменить Вальверде в тренерском штабе каталонского клуба может 39-летний Хави, который в данный момент тренирует чемпиона Катара «Аль-Садд».
Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 годы, став рекордсменом по количеству матчей за клуб (767). В 2015-м он перешел в катарский «Аль-Садд», где и завершил карьеру футболиста в мае прошлого года. Почти сразу же после этого испанец был назначен главным тренером катарского чемпиона, подписав контракт до лета 2021 года.
В данный момент команда Хави занимает третье место в чемпионате, набрав 21 очко в 11 матчах. От лидирующего «Аль-Духаиля» «Аль-Садд» отстает на девять очков, но при этом сыграл на одну игру меньше.
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