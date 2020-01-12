«Уотфорд» в гостях разгромил «Борнмут» и покинул зону вылета

В составе гостей голами отметились Абдулайе Дукуре (42-я минута), Трой Дини (65) и Роберто Перейра (90+2).

После этой игры «Уотфорд», набрав 22 очка, поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» с 20 очками расположился на 19-й строчке.

В следующем туре «Уотфорд» дома сыграет против «Тоттенхэма», а «Борнмут» на выезде встретится с «Норвичем».