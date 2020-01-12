«Сампдория» одержала крупную победу над «Брешией» 36-летний Фабио Квальярелла сделал дубль.

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Игра 19-го тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Брешиа» завершилась со счетом 5:1.

Гости открыли счет на 12-й минуте стараниями Джона Чансельора, но в дальнейшем забивали только генуэзцы. Кароль Линетты восстановил равновесие на 34-й, а перед свистком на перерыв Якуб Янкто вывел «Сампдорию» вперед. Во втором тайме дубль оформил 36-летний форвард хозяев Фабио Квальярелла, реализовав пенальти 6а 69-й минуте и отличившись после передачи Янкто в компенсированное время (90+2). На 77-й все тот же чех Янкто сделал еще один голевой пас, помогая забить Джанлуке Капрари.