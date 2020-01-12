«Реал» – «Атлетико». Составы команд Матч за Суперкубок Испании начнется в 21:00 по московскому времени.

Новости СМИ2 Главные тренеры мадридских клубов Зинедин Зидан и Диего Симеоне выбрали стартовые составы на решающую встречу Суперкубка Испании. «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди, Каземиро, Кроос, Вальверде, Модрич, Иско, Йович. «Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Ренан Лоди, Анхель Корреа, Эктор Эррера, Парти, Сауль Ньигес, Мората, Жоау Фелиш. Игра в аравийском городе Джидда начнется в 21:00 по московскому времени. В полуфиналах «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, а «Атлетико» одержал волевую победу 3:2 над «Барселоной».