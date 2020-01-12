Суарес перенес операцию и выбыл на четыре месяца У нападающего «Барселоны» проблемы с мениском правого колена.

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Официальный сайт ФК «Барселона» сообщил о том, что сегодня 12 января нападающему Луису Суаресу была сделана операция на правом мениске. Уругвайцу придется восстанавливаться около четырех месяцев.

В 23 матчах за «Барселону» в нынешнем сезоне Суарес забил 14 голов – 11 в чемпионате Испании и еще три в Лиге чемпионов. В испанской примере 32-летний форвард лидирует по количеству результативных передач. Он семь раз помог отличиться своим товарищам.