Слуцкий футболистам «Рубина»: Вы для меня – самые лучшие Новый главный тренер казанцев провел первую встречу с игроками.

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В воскресенье, 12 января, новогодние каникулы завершились для футболистов казанского «Рубина». В первой половине дня игроки прошли медосмотр в одном из казанских медицинских центров, после чего отправились на тренировочную базу клуба. Там к экс-отпускниками впервые встретился и пообщался главный тренер Леонид Слуцкий. После знакомства со своими новыми подопечными, новый наставник казанцев рассказал футболистам и тренерскому штабу, какая работа предстоит команде и в чем состоит его тренерская философия.

«Футболисты, с которыми я работаю, для меня самые лучшие, – цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». – Возможны, вы слышали, как Жозе Моуринью сказал это игрокам «Тоттенхэма» на первой встречи. Его слова полностью соответствуют и моей философии. Я могу критиковать вас в индивидуальных беседах, но для меня вы всегда лучшие. И не важно, кто играет за другие команды. Я и тренерский штаб полностью фокусируемся на том, чтобы делать вас еще совершеннее по мере наших возможностей.

Вся методика, которая вам будет предложена, строится через ваше сознание. Не через ор, крик и оскорбления, хотя все это тоже будет, кроме последнего, конечно. Вам нужно понять, что от вас хотят, и не стесняться задавать вопросы. Всегда лучше спросить, если что-то непонятно, чем домысливать.

Важно, чтобы был хороший коллектив, потому что только команда с внутренним стержнем способна решать задачи».

Также на встрече специалист рассказал игрокам казанцев, как будет строиться тренировочный процесс. Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что постарается сделать командные мероприятия на сборе, в числе которых будет пейнтбол, максимально интересными. Помимо прочего, тренер рассказал о том, как будет построена система штрафов.

Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря прошлого года. В конце ноября бывший тренер ЦСКА и сборной России покинул голландский «Витесс».

Казанскую команду в первой части нынешнего сезона тренировал Роман Шаронов. После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место, набрав 19 очков.