«Реал» по пенальти победил «Атлетико», выиграв Суперкубок Испании

В аравийском городе Джидда завершился финал Суперкубка Испании. «Реал» и «Атлетико» так и не смогли забить друг другу ни в основное, ни в дополнительное время – 0:0. В серии пенальти Королевский клуб оказался сильнее, выиграв «лотерею» со счетом 4:1.

Футболисты «Реала» Даниэль Карвахаль, Рордиго, Лука Модрич и Серхио Рамос свои попытки благополучно реализовали, в то время как у «Атлетико» с задачей справился только Киран Триппьер. Удар Сауля Ньигеса пришелся в штангу, а 11-метровый в исполнении Томаса Парти парировал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Впервые в истории за Суперкубок Испании боролись сразу четыре команды. В полуфиналах «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, а «Атлетико» одержал волевую победу над «Барселоной» с результатом 3:2.

«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 11-й раз. Лишь «Барселона» чаще завоевывала этот трофей – 13 раз.

Стоит также отметить, что «сливочные» пополнили клубный музей впервые с декабря 2018 года, когда одержали победу на Клубном чемпионате мира в ОАЭ.

Суперкубок Испании. Финал

«Реал» (Мадрид) – «Атлетико» (Мадрид) – 0:0, по пенальти – 4:1

Серия пенальти: Карвахаль – 1:0. Сауль Ньигес – 1:0 (штанга). Родриго – 2:0. Парти – 2:0 (вратарь). Модрич – 3:0. Триппьер – 3:1. Рамос – 4:1

«Реал»: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос (к), Менди – Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) – Модрич, Иско (Родриго, 60) – Йович (Диас, 83)

«Атлетико»: Облак (к) – Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) – Корреа, Эррера (Витоло, 56), Парти, Сауль Ньигес – Мората, Жоау Фелиш (Ариас, 101)

Предупреждения: Менди, 90+2. Модрич, 90+3. Вальверде, 111. Карвахаль, 115 – Фелипе, 27. Парти, 74. Хименес, 111. Корреа, 115. Савич, 115

Удаление: Вальверде, 115 (фол последней надежды)

Судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

12 января. Джидда (Саудовская Аравия). Стадион «Король Абдулла»