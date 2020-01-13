«Барселона» зовет Почеттино В ноябре аргентинец был уволен из «Тоттенхэма».

СМИ разных стран продолжат искать нового тренера для «Барселоны», хотя Эрнесто Вальверде еще никто не уволил. Британская газета The Sun утверждает, что каталонский клуб обратился к Маурисио Почеттино, который в ноябре был уволен из «Тоттенхэма» после пяти с половиной лет работы в Лондоне.

Пикантность данной ситуации заключается в том, что аргентинец в прошлом и играл за «Эспаньол», и тренировал барселонский клуб с 2009 по 2012 годы. В своих интервью Почеттино неоднократно подчеркивал, что никогда не станет главным тренером «Барселоны» из уважения к «Эспаньолу» и его болельщикам.

Почеттино выступал за «попугаев» на позиции центрального защитника с 1994 по 2001 годы, а также с 2004-го по 2006-й, в сумме сыграв 275 матчей и забив 13 голов в чемпионате Испании. «Эспаньол» стал первым клубом в его тренерской карьере. Лучшим результатом команды под руководством аргентинца стало восьмое место в сезоне-2010/11.