«Ювентус» обыграл «Рому» и вернул себе лидерство в серии А

Матч 19-го тура серии А «Рома» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2.

Уже к 10-й минуте чемпион выигрывал в Риме 2:0. На третьей минуте счет открыл турецкий защитник Мерих Демирал, пробив коленом после навеса Пауло Дибалы со штрафного, а затем Криштиану Роналду реализовал пенальти, который заработал все тот же Дибала, вынудив сфолить Жордана Верету.

Во втором тайме рефери Марко Гвида назначил еще один 11-метровый, но уже в ворота «Ювентуса» – за игру рукой Алекса Сандро. Однако хотя Диего Перотти и «размочил» счет ударом с «точки», от поражения «Рома» не спаслась.

«Ювентус», одержав четвертую победу подряд, выиграл первый круг чемпионата Италии. После 19 туров в активе туринского клуба 48 очков. Занимающий вторую строчку «Интер» набрал 46.

«Рома», впервые в сезоне проиграв два матча кряду, по итогам тура опустилась на пятое место, покинув зону Лиги чемпионов. У римлян 35 очков. У «Аталанты» столько же, однако бергамцы находятся выше по дополнительным показателям.

19 января «Ювентус» примет «Парму», а «Рома» сыграет в гостях против «Дженоа».