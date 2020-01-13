Зинедин Зидан: Вальверде сделал то, что было нужно - Советский спорт
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13 января 2020 01:49ФутболШарафудинов Виктор

Зинедин Зидан: Вальверде сделал то, что было нужно

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Атлетико» в Суперкубке Испании.

Мадридский «Реал» в 11-й раз в истории выиграл Суперкубок Испании, победив «Атлетико» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0, а в «лотерее» команда Зинедина Зидана оказалась удачливее – 4:1.

На 115-й минуте за фол «последней надежды» был удален полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Зидан в послематчевом интервью отметил, что у уругвайца не было другого выхода.

«Вальверде сделал то, что должен был сделать, – цитирует французского тренера Marca. – Это был грубый фол, но у него не было другого выхода. Важно, что Феде извинился перед Альваро Моратой. Очень рад, что именно Вальверде был признан лучшим игроком матчам. Как и все остальные футболисты «Реала», он проделал отличную работу.

Мы приехали сюда в Саудовскую Аравию за трофеем. «Атлетико» играл очень хорошо. Это был отличный финал.

Нужно поздравить наших игроков и особенно Куртуа. Сегодняшняя победа – это их заслуга.

Мы проделали большую работу и проявили терпение. Мы начали сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие».

Под руководством Зидана «Реал» выиграл девять финалов из девяти. В первый раз француз возглавил «Реал» 4 января 2016 года. Далее команда Зидана выиграла финалы Лиги чемпионов в 2016, 2017 и 2018 годах, а также дважды завоевала Суперкубок УЕФА (в 2016-м и 2017-м), выиграла Клубные чемпионаты мира 2016 и 2017 годов и Суперкубок Испании 2017 года.

Зидан покинул «Реал» после сезона-2017/18, но вернулся в команду в марте прошлого года.

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