Диего Симеоне: За три дня мы сыграли с двумя лучшими командам мира Главный тренер «Атлетико» пообщался с журналистами после поражения в Суперкубке Испании.

Основное и дополнительное время финала Суперкубка Испании «Реал» – «Атлетико» завершилось вничью 0:0, но в серии пенальти команда Диего Симеоне уступила 1:4.

После игры аргентинский тренер дал свой комментарий испанским журналистам.

«За три дня мы сыграли с двумя лучшими командами мира, – цитирует Симеоне Marca. – Под моим руководством «Атлетико» провел уже шесть финалов против «Реала». Это были два финала Лиги чемпионов, одна игра за Суперкубок УЕФА, один финал Кубка Испании и вот уже вторая встреча за Суперкубок Испании. Три финала мы выиграли, три финала проиграли. Отмечу, что мы ни разу не уступили в основное время.

Что касается фола Вальверде, это был ключевой эпизод матча. Я подошел к нему и сказал: «Не переживай, ведь на твоем месте любой поступил бы точно также». Он сделал то, что было нужно».

При Симеоне «Атлетико» выиграл Кубок Испании в 2013 году, победив «Реал» в дополнительное время (2:1). В 2014-м «матрасники» обыграли Королевский клуб в Суперкубке страны (1:1 в гостях и 1:0 дома). В 2018-м «Атлетико» одолел «Реал» в поединке за Суперкубок УЕФА – 4:2 в дополнительное время.

Вместе с тем, команда Симеоне дважды уступила Королевскому клубу в финалах Лиги чемпионов – в 2014-м (1:4 в дополнительное время) и в 2016-м (3:5 по пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время).

В полуфинале нынешнего Суперкубка «Атлетико» со счетом 3:2 обыграл «Барселону» 9 января.