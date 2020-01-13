Федерико Вальверде: Партнеры по «Реалу» поддержали меня после удаления

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал свое удаление в финале Суперкубка Испании.
«Я не должен был удаляться и играть так грубо. Я принес свои извинения Морате. Одноклубники похвалили меня, когда я покидал поле. Весь тренерский штаб поддержал меня. Симеоне тоже подошел, хотя он не обязан. Я очень счастлив выиграть трофей. То, что происходит со мной сейчас, невероятно», - цитирует 21-летнего футболиста El Chiringuito TV.
Напомним, вчера в Саудовской Аравии завершился розыгрыш Суперкубка Испании. Впервые в истории за трофей боролось сразу четыре команды. В полуфинале «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 3:1, а в решающем матче оказался сильнее «Атлетико» в серии пенальти (0:0; 4-1 - пен.). Вальверде был удален на 115-й минуте за фол «последней надежды» против Альваро Мораты.
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 11-й раз.
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