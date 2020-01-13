Тибо Куртуа: Мне нравится формат «финала четырех» «Реал» выиграл Суперкубок Испании, который впервые проводился с участием четырех команд.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после финала Суперкубка Испании с «Атлетико» (0:0, по пенальти – 4:1) высказался о новом формате турнира, который прошел в Саудовской Аравии.

В этом сезоне в Суперкубке впервые сыграли четыре участника: чемпион Испании «Барселона», обладатель Кубка Испании «Валенсия» и две приглашенные команды «Атлетико» и «Реал», которые в итоге и разыграли трофей в финале.

«Отличный турнир, – приводит Marca слова 27-летнего бельгийца. – Все немного по-другому. В баскетболе уже используют «финал четырех». Мне нравится такой формат.

Считаю ли себя лучшим голкипером мира? Я не должен высказываться на эту тему. Я один из лучших и много работаю, чтобы оказаться на вершине».

Отметим, что в серии послематчевых пенальти Куртуа отразил удар полузащитника «Атлетико» Томаса Парти.

Для Куртуа этот титул стал вторым после перехода в «Реал». В 2018 году году бельгиец вместе с командой выиграл клубный чемпионат мира.