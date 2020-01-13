«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению Фернандеша 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

Полузащитник «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеш в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает A Bola, трансфер практически оформлен.

25-летний португалец выступает за «Спортинг» с июля 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

За сборную Португалии Фернандеш забил два гола в 19 матчах.

«МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 34 очка после 22 туров. 19 января «Юнайтед» сыграет в гостях против «Ливерпуля».