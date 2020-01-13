Вальверде пропустит матч с «Севильей» - Советский спорт
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13 января 2020 10:36ФутболЛипкин Антон

Вальверде пропустит матч с «Севильей»

Уругваец был удален в финале Суперкубка Испании с «Атлетико».

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде не сыграет с «Севильей» в 20-м туре примеры, сообщает AS.

21-летний уругваец пропустит игру из-за дисквалификации за удаление в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (0:0, по пенальти – 4:1) в Саудовской Аравии. На 115-й минуте Вальверде получил прямую красную карточку за «фол последней надежды» против Альваро Мораты.

По регламенту турнира наказания, полученные в Суперкубке, распространяются и на чемпионат.

В нынешнем сезоне Вальверде провел 15 матчей в примере, забил два гола и сделал три результативные передачи. После первого круга чемпионата «Реал» делит первое место с «Барселоной», обе команды набрали по 40 очков.

Матч «Реал» – «Севилья» пройдет 18 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – 18:00 (мск).

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