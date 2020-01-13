Элвер Рахимич – о назначении Кашшаи: Возникает чувство, что в России нет своих специалистов Венгр возглавил департамент судейства РФС.

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о назначении венгра Виктора Кашшаи главой департамента судейства РФС.

«Выглядит немного странно, что на такую должность назначают иностранца, – приводят «Известия» слова боснийца. – Возникает такое чувство, что в России нет своих специалистов, чтобы справиться с этой задачей».

Напомним, в конце прошлого года глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров завершил работу на своем посту. 9 января РФС объявил о назначении венгра Кашшаи руководителем департамента судейства, а Сергея Фурсы руководителем департамента инспектирования.

Отметим, что Кашшаи получил статус рефери ФИФА в 2003 году. Он работал на чемпионате мира 2010 года и Евро-2012, обслуживал финальный матч Лиги чемпионов сезона-2010/2011. В декабре прошлого года Кашшаи завершил карьеру.