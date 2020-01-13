Серхио Агуэро: Счастлив стоять в одном ряду с Анри, Лэмпардом и Ширером Аргентинец оформил хет-трик в ворота «Астон Виллы».

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги среди легионеров.

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 6:1. Агуэро в этой игре оформил хет-трик. Теперь на счету аргентинца 177 голов в АПЛ и он опередил Тьерри Анри (175). После матча Агуэро прокомментировал свое достижение.

«Очень рад победе и действительно счастлив, что смог добиться такого достижения и встать в один ряд с такими легендами, как Тьерри Анри, Фрэнк Лэмпард и Алан Ширер. Хочу поблагодарить всех, кто помог сделать это возможным. Спасибо моим одноклубникам, всему клубу, фанатам, Премьер-лиге, моей семье и всем тем, кто помогает мне становиться лучше каждый день. Отдельно хочу посвятить этот рекорд своему сыну Бенджамину», - написал Агуэро в своем Twitter.

Very very happy about this victory, and it's truly moving to reach new milestones — standing alongside legends ~* @ThierryHenry, FrankLampard and @AlanShearer pic.twitter.com/KzlKpRtZ6C — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 12, 2020

В общей таблице лучших бомбардиров АПЛ Агуэро занимает пятое место, уступая англичанам Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Ширеру (260).

В «Манчестер Сити» аргентинец перешел в июле 2011 года из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне на его счету 13 голов в 16 матчах чемпионата.