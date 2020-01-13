Серхио Агуэро: Счастлив стоять в одном ряду с Анри, Лэмпардом и Ширером

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги среди легионеров.
В матче 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 6:1. Агуэро в этой игре оформил хет-трик. Теперь на счету аргентинца 177 голов в АПЛ и он опередил Тьерри Анри (175). После матча Агуэро прокомментировал свое достижение.
«Очень рад победе и действительно счастлив, что смог добиться такого достижения и встать в один ряд с такими легендами, как Тьерри Анри, Фрэнк Лэмпард и Алан Ширер. Хочу поблагодарить всех, кто помог сделать это возможным. Спасибо моим одноклубникам, всему клубу, фанатам, Премьер-лиге, моей семье и всем тем, кто помогает мне становиться лучше каждый день. Отдельно хочу посвятить этот рекорд своему сыну Бенджамину», - написал Агуэро в своем Twitter.
В общей таблице лучших бомбардиров АПЛ Агуэро занимает пятое место, уступая англичанам Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Ширеру (260).
В «Манчестер Сити» аргентинец перешел в июле 2011 года из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне на его счету 13 голов в 16 матчах чемпионата.
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