«Барселона» планирует купить нападающего из-за травмы Суареса

В связи с травмой нападающего Луиса Суареса испанская «Барселона» собирается купить форварда в зимнее трансферное окно.
По информации Goal.com, каталонцы рассматривают сразу несколько кандидатур, среди которых Лаутаро Мартинес и Карлос Вела.
22-летний аргентинец в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в 18 матчах за «Интер», в которых записал на свой счет 10 голов и 1 результативную передачу. В свою очередь 30-летний мексиканец в минувшем розыгрыше MLS установил рекорд лиги, отличившись 36 раз в 33 встречах в составе «Лос-Анджелеса».
«Барселона» вместе с мадридским «Реалом» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Обе команды после 19 туров имеют в своем активе по 40 очков. 19 января каталонцы на своем поле примут «Гранаду».
В Лиге чемпионов в 1/8 финала «Барсе» предстоит провести два матча против «Наполи». Встречи пройдут 25 февраля и 18 марта.
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