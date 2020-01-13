СМИ: «Барселона» уже сегодня может уволить Вальверде Руководство каталонского клуба не устраивают результаты команды.

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Эрнесто Вальверде сегодня может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны».

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство пригласило возглавить клуб Хави, однако испанец предпочел остаться в катарском «Аль-Садде» до конца сезона.

Вальверде возглавляет «Барсу» с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании.

В текущем сезоне «Барселона» вместе с мадридским «Реалом» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны. Обе команды после 19 туров имеют в своем активе по 40 очков. 19 января каталонцы на своем поле примут «Гранаду».

В Лиге чемпионов в 1/8 финала «Барсе» предстоит провести два матча против «Наполи». Встречи пройдут 25 февраля и 18 марта.