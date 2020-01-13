Нападающий «Локомотива» Фарфан не планирует завершать карьеру Игрок продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что собирается еще несколько лет поиграть на высоком уровне.

«Мой контракт с «Локомотивом» действует до мая, еще будет время сесть и поговорить. Я хочу еще поиграть в Европе, хочу наслаждаться футболом в серьезных чемпионатах и поиграть в Лиге чемпионов», - рассказал 35-летний перуанец в интервью изданию El Comercio.

Напомним, Фарфан перешел в столичный клуб в январе 2017 года в качестве свободного агента. Всего он сыграл за «Локо» 66 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 12 результативных передач.

«Локомотив» занимает пятое место в таблице РПЛ. Команда набрала 34 очка после 19 игр.

29 февраля команда Юрия Семина сыграет на выезде против «Зенита».