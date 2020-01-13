Нападающий «Локомотива» Фарфан не планирует завершать карьеру - Советский спорт
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13 января 2020 12:47ФутболНечаев Юрий

Нападающий «Локомотива» Фарфан не планирует завершать карьеру

Игрок продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что собирается еще несколько лет поиграть на высоком уровне.

«Мой контракт с «Локомотивом» действует до мая, еще будет время сесть и поговорить. Я хочу еще поиграть в Европе, хочу наслаждаться футболом в серьезных чемпионатах и поиграть в Лиге чемпионов», - рассказал 35-летний перуанец в интервью изданию El Comercio.

Напомним, Фарфан перешел в столичный клуб в январе 2017 года в качестве свободного агента. Всего он сыграл за «Локо» 66 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 12 результативных передач.

«Локомотив» занимает пятое место в таблице РПЛ. Команда набрала 34 очка после 19 игр.

29 февраля команда Юрия Семина сыграет на выезде против «Зенита».

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