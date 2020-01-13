Маурицио Сарри: Травма Демирала может быть серьезной Турок забил «Роме», после чего получил травму и был заменен.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 19-го тура серии A с «Ромой» (2:1) на «Стадио Олимпико» высказался о травме защитника Мериха Демирала.

На третьей минуте 21-летний турок забил свой первый гол за «бьянконери», а на 19-й минуте был заменен, покинув поле на носилках.

«У Демирала растяжение, и до утра другой информации у нас не будет, – приводит Football Italia слова Сарри. – Однако есть подозрение, что травма может быть серьезной».

Демирал проводит первый сезон в «Ювентусе» после перехода из «Сассуоло». В семи матчах на его счету один гол и одна результативная передача.

Отметим, что еще один центральный защитник чемпионов Италии – Джорджо Кьеллини – продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки, который он получил в августе на тренировке команды.

«Ювентус» завершил первый круг лидером серии A, опережая «Интер» на два очка.