СМИ: Рамос пропустит 10-15 дней из-за травмы Футболист отыграл 120 минут в финале Суперкубка Испании.

Загрузка...

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может пропустить около двух недель из-за травмы.

По информации El Chiringuito TV, футболист получил повреждение лодыжки в финале Суперкубка против «Атлетико».

Рамос в текущем сезоне провел за клуб 24 матча во всех турнирах и забил пять голов.

Напомним, вчера в Саудовской Аравии завершился розыгрыш Суперкубка Испании. В решающем матче «Реал» оказался сильнее «Атлетико» в серии пенальти (0:0; 4-1 - пен.). Из-за различных проблем со здоровьем главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не смог рассчитывать в этом турнире на Эдена Азара, Гарета Бэйла и Карима Бензема.

В ближайших матчах «Реал» сыграет с «Севильей» (18 января) и «Вальядолидом» (26 января). Мадридцы вместе с «Барселоной» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Обе команды набрали по 40 очков после 19 туров.