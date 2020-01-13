СМИ: Рамос пропустит 10-15 дней из-за травмы

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может пропустить около двух недель из-за травмы.
По информации El Chiringuito TV, футболист получил повреждение лодыжки в финале Суперкубка против «Атлетико».
Рамос в текущем сезоне провел за клуб 24 матча во всех турнирах и забил пять голов.
Напомним, вчера в Саудовской Аравии завершился розыгрыш Суперкубка Испании. В решающем матче «Реал» оказался сильнее «Атлетико» в серии пенальти (0:0; 4-1 - пен.). Из-за различных проблем со здоровьем главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не смог рассчитывать в этом турнире на Эдена Азара, Гарета Бэйла и Карима Бензема.
В ближайших матчах «Реал» сыграет с «Севильей» (18 января) и «Вальядолидом» (26 января). Мадридцы вместе с «Барселоной» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Обе команды набрали по 40 очков после 19 туров.
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