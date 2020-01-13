Демирал получил травму крестообразной связки и мениска Защитник «Ювентуса» был заменен в матче с «Ромой».

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«Ювентус» сообщил на официальном сайте о характере повреждения защитника Мериха Демирала, которое он получил в матче 19-го тура серии A c «Ромой» (2:1) на «Стадио Олимпико» в Риме.

На третьей минуте 21-летний турок открыл счет в матче, забив свой первый гол за «Ювентус», а на 19-й минуте был заменен, покинув поле на носилках.

В понедельник Демирал прошел обследование, которое выявило травму крестообразной связки левого колена и мениска. В ближайшее время игроку будет проведена операция. Отметим, что в этом же матче разрыв крестообразной связки получил полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло.

Напомним, еще один центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини также из-за разрыва «крестов» не играет с августа.

Действующие чемпионы Италии стали победителями первого круга чемпионата, опередив «Интер» на два очка.