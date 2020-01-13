Серхио Рамос: Всегда бью четвертым в серии пенальти из-за суеверия

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о решающем пенальти в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетико».
– Я всегда бью четвертый пенальти в серии из-за суеверия, а не по причине желания нанести именно победный удар. Планировал пробить пенальти в стиле Паненки, но моя лодыжка очень сильно болела. Я не мог сделать много маленьких шагов из-за боли. Она повреждена, но как только ты попадаешь на поле, забываешь о боли. Надеюсь, мое восстановление после травмы не займет много времени, – цитирует Рамоса Madridista News.
Ранее сообщалось, что 33-летний игрок может пропустить около двух недель из-за повреждения лодыжки.
В текущем сезоне Рамос провел за клуб 24 матча во всех турнирах и забил пять голов.
В ближайших матчах «Реал» сыграет с «Севильей» (18 января) и «Вальядолидом» (26 января). Мадридцы вместе с «Барселоной» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Обе команды набрали по 40 очков после 19 туров.
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