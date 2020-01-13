Форвард «Фламенго» может перейти в «Барселону» Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Интера» Габриэла Барбозу, который провел прошедший сезон в аренде во «Фламенго». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что испанский клуб пытается заменить травмированного Луиса Суареса – из-за операции на колене уругваец пропустит около четырех месяцев.

Ранее сообщалось об интересе каталонцев к Карлосу Веле и Лаутаро Мартинесу.

В составе «Фламенго» Барбоза сыграл в 43 матчах, забив 34 гола и отдал 11 результативных передач. Его дубль в ворота «Ривер Плейта» помог команде одержать победу в финале Кубка Либертадорес-2019.

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