Дмитрий Селюк: Гогуа полностью восстановился от травмы 25-летний игрок выступает за ЦСКА с августа 2019 года.

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является защитник ЦСКА Седрик Гогуа, рассказал о состоянии здоровья ивуарийского игрока.

– У Седрика был рецидив травмы, потому что он сыграл один матч с повреждением. Сейчас Седрик полностью восстановился, сегодня прилетел в Москву, а завтра вылетит с ЦСКА на сборы. Будет тренироваться в общей группе, – цитирует Селюка Sport24.ru.

Ивуарийский футболист перешел в ЦСКА в августе прошлого года из «Тамбова» за 400 тысяч евро. В этом сезоне 25-летний защитник принял участие в 10 матчах, забив три гола. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2023 года.